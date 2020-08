Los Angeles. Der Schaukampf des ehemaligen Boxweltmeisters Mike Tyson ist auf den 28. November verschoben worden. Das teilte der Schwergewichtler am Dienstag mit. Ursprünglich hatte der 54jährige Tyson am 12. September in Los Angeles gegen seinen drei Jahre jüngeren Landsmann Roy Jones Jr. antreten wollen. (sid/jW)