Festhalten

Hamburg. Die Handballbundesliga (HBL) glaubt im Gegensatz zum Fußball weiter fest an einen Saisonstart mit Zuschauern. »Wir halten fest an unserem geplanten Starttermin am 1. Oktober. Das ist klar«, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker dem Sportinformationsdienst. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich am Dienstag ausdrücklich gegen eine schnelle Rückkehr von Zuschauern bei den Spielen der Fußballbundesligen ausgesprochen. (sid/jW)