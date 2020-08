Frankfurt buhlt um Tik-Tok-Standort

Frankfurt am Main. Frankfurt erhofft sich Chancen im Rennen um die neue Europazentrale der chinesischen Videoplattform Tik Tok. Ein Sprecher der Stadt bestätigte am Mittwoch, dass Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) den Unternehmensvorstand zu Gesprächen eingeladen habe. Feldmann hatte zuvor ein Schreiben an den Tik-Tok-Betreiber »Byte Dance« gerichtet, nachdem bekannt geworden war, dass der Konzern mit Hauptsitz in Beijing einen neuen Standort in Europa sucht. Der weltgrößte »Internetknoten« De-Cix, große Rechenkapazitäten, die zentrale Lage der Stadt in der EU und gute Beziehungen zu China sprächen für Frankfurt, so Feldmann. (dpa/jW)