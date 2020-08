KfW verdreifacht Kreditvergabe im Inland

Frankfurt am Main. Die staatliche Förderbank KfW hat in der Coronakrise so viele Kredite vergeben wie nie. »Die KfW hat im ersten Halbjahr 2020 die höchste Förderleistung ihrer Geschichte abgeliefert, in einer Zeit, in der durch die Coronakrise die deutsche Wirtschaftsleistung so stark eingebrochen ist wie nie zuvor«, sagte KfW-Chef Günther Bräunig am Mittwoch in Frankfurt am Main. Das Fördervolumen der Bankengruppe stieg im ersten Halbjahr auf 76,2 Milliarden Euro, das war mehr als doppelt soviel wie im Vorjahreszeitraum (33,6 Milliarden Euro). Im Inland verdreifachte sich das Fördervolumen aufgrund der Hilfsprogramme zur Bewältigung der Coronakrise auf 63 Milliarden Euro. (Reuters/jW)