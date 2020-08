Berlin: Rücktritt in AfD-Fraktion

Berlin. Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Kristin Brinker, hat am Dienstag abend ihren Rücktritt erklärt. Der Vorstand habe ein erhebliches Problem im Umgang mit den Fraktionsfinanzen, teilte Brinker zur Begründung mit. Hinzu komme »ein fataler Umgang mit Fraktionsmitarbeitern«. In einer Erklärung erhob Brinker am Mittwoch Vorwürfe gegen Fraktionschef Georg Pazderski und den parlamentarischen Geschäftsführer Frank-Christian Hansel. In einer Mitteilung der Fraktion wurde dagegen Brinker vorgeworfen, sie habe von der Manipulation eines Wirtschaftsprüfergutachtens durch den entlassenen Fraktionsgeschäftsführer gewusst. (dpa/jW)