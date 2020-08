Forderungen zu Telekomnetz vorgelegt

Bonn. Für den Aufbau und den Betrieb von Telekommunikationsnetzen sollen in Deutschland künftig strenge Sicherheitsvorschriften gelten – ein Ausschluss bestimmter Hersteller im vorhinein ist aber nicht vorgesehen. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am Dienstag einen gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und dem Bundesdatenschutzbeauftragten erstellten Entwurf für einen neuen Sicherheitskatalog, der unter anderem die Zertifizierung kritischer Komponenten vorsieht. Die Unternehmen sollen dem Katalog zufolge etwa verpflichtet werden, sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen von ihren Kunden nicht »auf eigene Veranlassung oder Veranlassung Dritter in das Ausland gelangen oder ausländischen Stellen im Inland zur Kenntnis gelangen«. (AFP/jW)