Erdgas: Türkei und Griechenland streiten

Athen. Die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer dauern an. Während der gesamten Nacht zu Dienstag bewegte sich das türkische Forschungsschiff »Oruc Reis« in einem Seegebiet, das Griechenland als eigene »ausschließliche Wirtschaftszone« versteht. Griechische Kriegsschiffe sandten alle 15 Minuten per Funk einen Aufruf an den Kapitän, die Region umgehend zu verlassen. Die Aufrufe blieben jedoch unbeantwortet, wie es am Morgen aus Kreisen des Verteidigungsministeriums in Athen hieß. Das türkische Schiff soll bis zum 23. August südlich der griechischen Inseln Megisti (Kasteloriso) und Rhodos nach Erdgas forschen, wie die zuständige türkische Marinebehörde mitteilte. (AFP/jW)