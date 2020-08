Regierung gewinnt Wahl in Trinidad und Tobago

Port-of-Spain. In Trinidad und Tobago hat die regierende »Nationale Bewegung des Volkes« (PNM) von Premierminister Keith Rowley die Parlamentswahlen am Montag gewonnen. Die PNM kommt laut dem offiziellen Wahlergebnis aus der Nacht zu Dienstag auf 22 Parlamentssitze, die Oppositionspartei UNC von Exregierungschefin Kamla Persad-Bissessar auf 19. Die Oppositionskandidatin weigerte sich, das Ergebnis anzuerkennen, und will einen Teil der Stimmen neu auszählen lassen. (AFP/jW)