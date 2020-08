Syrien: Coronainfektion in Lager im Nordosten

Damaskus. Im überfüllten Flüchtlingslager Al-Hol im Nordostens Syriens ist die erste Infektion eines Bewohners mit SARS-CoV-2 bestätigt worden. »Eine unserer schlimmsten Befürchtungen hat sich bewahrheitet«, teilte die Hilfsorganisation »Save the Children« am Montag abend mit. Bereits in der vergangenen Woche hatte das UN-Nothilfebüro OCHA berichtet, drei Mitarbeiter des Gesundheitspersonals hätten sich in Al-Hol mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben von »Save the Children« leben in dem Lager rund 65.000 Menschen, unter ihnen 43.000 Minderjäh­rige. (dpa/jW)