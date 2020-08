Ermittlungen gegen rechtes »Prepper«-Netzwerk eingeleitet

Ronny Hartmann/dpa Das Oberlandesgericht Naumburg in Magdeburg

Magdeburg. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg ermittelt gegen mutmaßliche Mitglieder des in Sachsen und Sachsen-Anhalt aktiven rechten »Prepper«-Netzwerks »Zuflucht«. »Wir haben ein Verfahren gegen mehrere Beschuldigte eingeleitet«, sagte der Sprecher der Behörde, Klaus Tewes, am Mittwoch. Dabei gehe es vor allem um Verstöße gegen das Waffengesetz und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Schwerpunkt der Ermittlungen gegen die Gruppe werde wahrscheinlich aber in Sachsen und bei den sächsischen Behörden liegen, so Tewes. Zuvor hatte die taz über die Ermittlungen berichtet.

Die taz und das Recherchenetzwerk »LSA Rechtsaußen« hatten das Netzwerk im Juni mithilfe geleakter Chatprotokolle enttarnt. Mehrere Bundeswehrreservisten und Burschenschafter sollen sich demnach im Internet zu der Gruppe zusammengeschlossen und unter anderem über private Bewaffnung und einen möglichen »Rassenkrieg« diskutiert haben. Im Mittelpunkt der Naumburger Ermittlungen stehen nach Angaben von Tewes illegale Schießübungen, die die Gruppe im Landkreis Wittenberg abgehalten haben soll. (dpa/jW)