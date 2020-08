Bericht: Maduro-Vertrauter soll an die USA ausgeliefert werden

AP Konzertierte Verfolgung: Kolumbianische Beamte beschlagnahmen eine Immobilie des Geschäftsmanns Alex Saab wegen der US-Anschuldigungen gegen ihn (22.7.2020)

Praia. Ein Vertrauter von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro soll von Kap Verde in die USA ausgeliefert werden. Alex Saab war jüngst in dem Inselstaat vor der Westküste Afrikas festgenommen worden. Der Geschäftsmann war Medienberichten zufolge in einem Privatflugzeug unterwegs und machte einen Zwischenstopp in dem afrikanischen Land. Nun habe dort ein Berufungsgericht entschieden, dass Saab an die USA ausgeliefert werden soll, berichtete die Zeitung A Nação am Dienstag und zitierte dabei die Agentur Inforpress. Er wird demnach in den USA wegen acht angeblicher Verbrechen angeklagt. Ihm wird u. a. vorgeworfen, für die legitime Regierung Venezuelas »Geldwäsche« betrieben zu haben. (dpa/jW)