Chinesische Ausfuhren haben zugelegt

Beijing. Chinas Exporte sind im Juli gestiegen. Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,2 Prozent zu, wie die Zollverwaltung in Beijing am Freitag berichtete. Leicht schwächer fielen dagegen die Importe aus, die um 1,4 Prozent schrumpften. Unterm Strich wuchs der Außenhandel damit um 3,4 Prozent auf einen Wert von rund 413 Milliarden US-Dollar (rund 349 Milliarden Euro). Zwar laufen die Geschäfte wieder an – seit Januar gerechnet, muss China aber noch immer ein Minus beim Außenhandel von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. (dpa/jW)