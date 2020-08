Bündnis gegen Autobahnausbau

Homberg. Gegner des Ausbaus der Autobahn 49 haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen, um die Rodung eines mittelhessischen Waldstücks für die geplante Trasse zu verhindern. Es gehe darum, in Zeiten des Klimawandels einen intakten Wald zu erhalten und sich für eine gerechte Verkehrswende einzusetzen, erläuterten die Sprecher des Aktionsbündnisses »Autokorrektur« am Freitag im Dannenröder Forst bei Homberg (Ohm) ihre Ziele. Die Umweltschützer kündigten vielfältige Proteste und Widerstand gegen die möglicherweise ab Herbst beginnenden Rodungen an sowie gegen eine Räumung ihres bereits vor einigen Monaten aufgeschlagenen Camps von Waldbesetzern. Geplant seien Aktionen des zivilen Ungehorsams, sagte eine Sprecherin der Initiative »Aktion Schlagloch«. (dpa/jW)