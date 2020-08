Ermittlungen gegen weiteren KSK-Offizier

Berlin. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) ermittelt laut Spiegel gegen einen weiteren Offizier der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK). Andere Soldaten hätten den Oberstleutnant demnach beschuldigt, bei einem Einsatz der Einheit in Afghanistan im vergangenen Jahr bei einer Besprechung gesagt zu haben, die Lage am Hindukusch sei ja »wie der Holocaust«. Als es um eine Milchpreiserhöhung in dem Land gegangen sei, habe der Ausbilder gefragt, welche »Judensau« das organisiert habe. (dpa/jW)