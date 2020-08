Sheffield. John Higgins ist bei der Snooker-WM in Sheffield ein seltenes Kunststück gelungen. Der Schotte spielte in seiner Achtelfinalpartie gegen den Norweger Kurt Maflin ein »Maximum Break« von 147 Punkten. Dies ist der höchste Wert, den ein Spieler in einem Frame erreichen kann. Solch ein perfektes Spiel war bei der WM zuletzt dem Schotten Stephen Hendry 2012 geglückt. (sid/jW)