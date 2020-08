Aus der Dose

Köln. Die Europäische Fußballunion hat den deutschen Pay-TV-Sender Sky mit der Erstellung eines Stadionsoundangebots für die Finalturniere der Champions League in Lissabon (12. bis 23. August) und der Europa League in Nordrhein-Westfalen (10. bis 21. August) beauftragt. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Sky hatte bereits bei den letzten Partien der vergangenen Bundesligasaison seinen Kunden eine entsprechende Audiooption zur Verfügung gestellt, um trotz der »Geisterspiele« wegen der Coronapandemie Stadionatmosphäre zu bieten. (sid/jW)