London. Die Rekordjagd beim Goldpreis geht weiter. In der Nacht zum Mittwoch erreichte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London einen neuen Höchstkurs bei 2.031,14 Dollar, nachdem die Notierung erst am Dienstag abend die Marke von 2.000 Dollar geknackt hatte. (dpa/jW)