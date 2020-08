Zurück aus den Schlagzeilen

Nizza. Alexander Zverev hat das Einladungsturnier Ultimate Tennis Showdown im französischen Nizza gewonnen. Der Weltranglistensiebte setzte sich am späten Sonntag abend im Endspiel gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime im »Sudden Death« durch. Dabei gewinnt der Spieler, der als erster zwei Punkte in Folge macht. Für Zverev war das Turnier an der Côte d’Azur der erste Auftritt nach der viel kritisierten Adria-Tour, bei der er mit einem Partyvideo für Schlagzeilen gesorgt hatte. Auf der Adria-Tour hatten sich mehrere Spieler mit dem Coronavirus infiziert. (sid/jW)