Post von Wagner

Berlin. Sandro Wagner beendet seine Fußballprofikarriere und will künftig als Trainer arbeiten. »Ich habe all meine Ziele und Träume verwirklichen können«, sagte der 32jährige der Bild: »Ich habe die lange Reise sehr genossen.« Der unverblümte Stürmer gehörte in den letzten Jahren zu den wenigen »Charakterköpfen« des deutschen Fußballs. Nach einem hoffnungsvollen Beginn in der Jugend des FC Bayern und dem Gewinn der U-21-Europameisterschaft 2009 geriet Wagner bei anderen Bundesligisten aufs Abstellgleis. Bei Darmstadt 98 schaffte er 2015 seinen neuerlichen Durchbruch und spielte anschließend für die TSG Hoffenheim, erneut den FC Bayern und tat zuletzt beim chinesischen Tianjin Teda etwas für den Kontostand. Innerhalb von gut zwei Wochen ist Wagner schon der dritte ehemalige Nationalspieler, der die Schuhe an den Nagel hängt: Mitte Juli war André Schürrle mit nur 29 Jahren zurückgetreten, erst vor ein paar Tagen hatte auch Benedikt Höwedes (32) seinen Abschied bekanntgegeben. (sid/jW)