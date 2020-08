Microsoft will »Tik Tok« kaufen

Redmond. Der Softwareriese Microsoft strebt eine Übernahme des US-Geschäfts und weiterer Aktivitäten der internationalen Videoplattform »Tik Tok« an. Der Konzern teilte am Sonntag (Ortszeit) mit, trotz Bedenken von US-Präsident Donald Trump weiter Gespräche mit Tik Toks chinesischem Eigentümer Bytedance führen zu wollen. Microsoft will nach eigenen Angaben bis zum 15. September einen Deal erzielen. Bytedance steht unter hohem Druck, Tik Toks US-Geschäft zu verkaufen, da die Trump-Regierung ein Verbot der App in den Vereinigten Staaten angekündigt hat. (dpa/jW)