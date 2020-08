Libanons Außenminister zurückgetreten

Beirut. Der libanesische Außenminister hat aus Protest gegen die seiner Meinung nach schwache Leistung der Regierung seinen Rücktritt eingereicht. Das Land rutsche ab und drohe, sich in einen »gescheiterten Staat« zu verwandeln, teilte Nassif Hitti am Montag mit. Statt eines gemeinsamen Willens zur Beseitigung von Missständen habe er eine Regierung und Politiker mit konkurrierenden Interessen vorgefunden. Der langjährige Diplomat und Berater des Generalsekretärs der Arabischen Liga war erst im Januar vom neuen Premier Hassan Diab auf den Posten berufen worden. Diab nahm das Rücktrittsgesuch umgehend an, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete. (dpa/jW)