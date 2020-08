Golanhöhen: Vier Tote nach Beschuss

Jerusalem. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben vier Menschen an der Grenze zu Syrien auf den von Israel besetzten Golanhöhen getötet. Die Männer hätten am Sonntag abend Sprengsätze an einem Sicherheitszaun angebracht und sich auf israelischem Gebiet befunden, sagte Militärsprecher Jonathan Conricus am Montag. Sie seien vom Boden und aus der Luft beschossen worden. Im Gazastreifen attackierten israelische Kampfflugzeuge nach Armeeangaben unterirdische Einrichtungen der Hamas. Die Organisation wurde für den Angriff mit einer Rakete verantwortlich gemacht, die Sonntag abend von dem Abwehrsystem »Iron Dome« abgefangen wurde. Berichte über Opfer gab es nicht. (AFP/dpa/jW)