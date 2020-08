Großbritannien führt Coronaschnelltests ein

London. Großbritannien will Coronaschnelltests, die das Virus innerhalb von 90 Minuten nachweisen können, einführen. Rund 5,8 Millionen DNA- und 450.000 Abstrichtests sollen zur Verfügung stehen, wie Gesundheitsminister Matthew Hancock am Montag erklärte. Nachdem der größte britische Pflegeheimbetreiber »Care UK« vergangene Woche kritisiert hatte, dass die Regierung nicht in der Lage sei, Personal und Bewohner regelmäßig zu testen, sollen ab kommender Woche die Kapazitäten in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Labors erhöht werden. Mehr als 46.000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in Großbritannien bislang verstorben. (Reuters/jW)