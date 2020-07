Deutsche Coronazahlen: 900 Neuinfektionen an einem Tag registriert

Tobias Schwarz/AFP/Pool/dpa RKI-Chef Lothar Wieler mahnt zur Vorsicht

Berlin. Es ist die höchste Zahl registrierter Neuinfektionen seit Wochen: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages 902 neue Coronafälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit Mai – abgesehen vom lokalen Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies im Juni. Seit Beginn der Coronakrise haben sich somit mindestens 207.828 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Donnerstag nachmittag auf seiner Internetseite meldete.

Die Zahl registrierter Neuinfektionen von 902 bedeutet auch für den endenden Juli einen Höchstwert. Bereits zuvor hatte das RKI aufgrund der gestiegenen Zahlen eine Trendumkehr in Deutschland befürchtet. Als Ursache für den Anstieg hatte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Verhaltensregeln genannt. Ob es sich um den Beginn einer möglichen zweiten Welle handle, sei aber unklar. Bis vor einiger Zeit habe man es geschafft, die Fallzahlen stabil bei täglich neu gemeldeten 300 bis 500 Fällen zu halten. (dpa/jW)