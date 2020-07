Leiche von Bauarbeiter nach Gebäudeeinsturz in Düsseldorf entdeckt

Marcel Kusch/dpa Die Unglücksstelle am Dienstag

Düsseldorf. Nach dem Teileinsturz eines leerstehenden Wohngebäudes in Düsseldorf haben Rettungskräfte am Dienstag einen der beiden vermissten Arbeiter tot aufgefunden. Die Leiche des Manns lag unter den Trümmern an der Unglücksstelle, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Bergung des Leichnams war demnach zunächst nicht möglich, weil weiter Einsturzgefahr bestehe und die Einsatzleitung zum Schutz des zweiten Vermissten äußerst umsichtig vorgehen wollte.

Die Suche nach dem weiteren vermissten Bauarbeiter verlief zunächst ergebnislos. Notfallseelsorger und ein Notfallpsychologe des Düsseldorfer Gesundheitsamts standen den Angehörigen der Verschütteten in der Nähe des Unglücksorts zur Seite.

Das Gebäude war am Montag während laufender Bauarbeiten aus zunächst unbekannter Ursache über dreieinhalb Geschosse eingestürzt. Ein Bauarbeiter kam ins Krankenhaus, seine neun Kollegen konnten die Unglücksstelle in Düsseldorf-Friedrichstadt unverletzt verlassen. Auch drei angrenzende Gebäude wurden geräumt. Insgesamt mussten 40 Menschen ihre Wohnungen verlassen. (AFP/jW)