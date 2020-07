Hessen: Sondersitzung des Rechtsausschusses

Wiesbaden. Nach der Festnahme eines höheren hessischen Justizbeamten wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit wird der Fall Thema einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag. Nach einem entsprechenden Antrag der Fraktionen von SPD und Die Linke wird das Gremium am Donnerstag in Wiesbaden zusammenkommen. Das sagte eine Sprecherin des Landtags am Freitag. Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit sitzt der Beamte, der für die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main tätig ist, in Untersuchungshaft. Er soll einem Unternehmen zu Gutachteraufträgen in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren verholfen haben. (dpa/jW)