Kreditvergabe im Euro-Raum kräftig gestiegen

Frankfurt. Unternehmen in der Eurozone haben erneut kräftig Kredite aufgenommen. Im Juni reichten Banken im Währungsraum 7,1 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Angesichts des Stillstands der Wirtschaft in vielen Euro-Ländern haben sich viele Firmen mit Krediten eingedeckt, um nicht in Liquiditätsschwierigkeiten zu geraten. Die EZB unterstützte die Kreditvergabe mit umfangreichen Stützungsprogrammen, um so den Geldfluss während der Krise aufrechtzuerhalten.(Reuters/jW)