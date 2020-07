Hängepartie

Madrid. Beim spanischen Fußball-Zweitligisten CF Fuenlabrada haben sich innerhalb der Mannschaft bereits 28 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Der komplette Tross sitzt seit über einer Woche in einem Hotel in A Coruña fest, niemand soll sein Hotelzimmer verlassen. Der Aufstiegsaspirant befand sich bereits für das letzte Saisonspiel in der Region Galizien, ehe die ersten Coronafälle entdeckt wurden und die Partie abgesagt werden musste. Damit blockiert Fuenlabrada derzeit das Rennen um den letzten Aufstiegsplatz. (sid/jW)