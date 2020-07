Pakistan: Proteste nach Bombenexplosion

Islamabad. Nach einer Bombenexplosion, bei der 18 Personen verletzt wurden, sind im Nordwesten Pakistans Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Bereits in der Nacht auf Freitag protestierten Demonstranten in der Stadt Parachinar in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, wie Anwohner berichteten. Aktivisten werfen den Behörden vor, nicht ausreichend für Sicherheit zu sorgen. Videos in »sozialen Medien« zeigten auch am Freitag Protestierende, die Steine auf Einsatzkräfte und Fahrzeuge warfen. Am Donnerstag war laut Polizeiangaben ein Sprengsatz mitten auf einem belebten Markt in einem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Viertel der Stadt detoniert. In der Gegend nahe der Grenze zu Afghanistan leben vor allem Paschtunen, eine Minderheit in Pakistan. (dpa/jW)