Kroatisches Parlament bestätigt neue Regierung

Zagreb. Drei Wochen nach der Parlamentswahl in Kroatien ist der rechtskonservative Regierungschef Andrej Plenkovic für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament in Zagreb stimmte am späten Donnerstag abend dem neuen Kabinett unter Plenkovic zu. Zuvor hatte der Regierungschef sein 18köpfiges Team vorgestellt. Die HDZ-Partei von Plenkovic hatte die Parlamentswahl vor drei Wochen gewonnen, die absolute Mehrheit jedoch verfehlt. Sie bildet nun eine Koalition mit acht Abgeordneten, die ethnische Minderheiten vertreten, sowie mit zwei kleineren Parteien. Plenkovic ist seit 2016 Premier Kroatiens. (AFP/jW)