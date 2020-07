Suzhou/ Dalian. Ab dem Wochenende rollt auch in China wieder der Ball. Dann soll in der Volksrepublik die neuen Fußballsaison starten. Dafür werden die Spieler, Trainer und Betreuer der Super League in zwei Hotels in Dalian und Suzhou für etwa 80 Tage isoliert. Die 16 Mannschaften wurden in zwei Achter-Gruppen aufgeteilt, die Spielorte sind fest vorgegeben. Der Generalsekretär des chinesischen Fußballverbandes, Liu Yi, rechnet nach zwei, drei Wochen mit körperlichen und mentalen Ermüdungserscheinungen bei den Spielern. »Sie sind auch nur Menschen. Sie müssen abschalten können, das könnte zu einer Herausforderung werden«, sagte er der Nachrichtenagentur Xinhua. In der ersten Partie spielt Meister Guangzhou Evergrande am Samstag gegen Shanghai Shenhua – natürlich ohne Zuschauer. (sid/jW)