IG Metall erwartet »heißen Herbst«

München. Die IG Metall erwartet einen »heißen Herbst« mit vielen Auseinandersetzungen um Jobs in Deutschland. »Es wird um viele Arbeitsplätze gehen«, sagte Vorstandsmitglied Jürgen Kerner am Mittwoch abend in München. Allein in den Branchen, für die die Gewerkschaft zuständig sei, seien ungefähr 300.000 Jobs in Gefahr. Der größte Bereich dabei seien die Automobilindustrie und deren Zulieferer. Der erwartete Jobabbau geschehe aber keineswegs nur als Folge der Pandemie, betonte Kerner. (dpa/jW)