IG BCE fordert mehr Lohn in Papierindustrie

Frankfurt am Main. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) fordert mehr Geld und eine Sonderzahlung für die bundesweit 40.000 Beschäftigten in der Papierindustrie. In der anstehenden Tarifrunde wolle man eine Anhebung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um einen Prozentsatz oberhalb der Inflationsrate sowie eine Prämie für Leistungen in der Pandemie durchsetzen, beschloss die Gewerkschaft am Donnerstag in Frankfurt. Die Tarifgespräche beginnen am 9. September. (dpa/jW)