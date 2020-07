Bericht: Studierende schon vor Corona arm

Düsseldorf. Viele Studierende bekommen in der Coronakrise keine Soforthilfe. Von bislang 82.380 Anträgen seien gut 32.000 angenommen und fast 26.000 abgelehnt worden, berichtete das Handelsblatt am Donnerstag. Ein Grund für die vielen negativen Bescheide sei nach Angaben des Deutschen Studentenwerks (DSW), dass die Betroffenen schon vorher finanzielle Probleme gehabt hätten: »In mehr als der Hälfte der Fälle liegt das daran, dass die Studenten keine pandemiebedingte Notlage nachweisen können«, sagte DSW-Generalsekretär, Achim Meyer auf der Heyde, dem Handelsblatt. »Das heißt aber nicht, dass sie nicht in einer Notlage sind, sondern dass diese schlicht schon vorher bestand.« (AFP/jW)