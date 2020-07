Exlandeschef der AfD klagt gegen Rauswurf

Berlin. Der frühere Kovorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin, hat beim Landgericht Berlin Klage gegen die Aberkennung seiner Parteimitgliedschaft eingereicht. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, will es am Montag über einen Eilantrag Augustins verhandeln. Dessen Mitgliedschaft hatte der AfD-Landesverband im Juli 2019 annulliert, weil Augustin drei Jahre vorher bei seiner Aufnahme eine Mitgliedschaft in der Jugendorganisation der faschistischen NPD, den Jungen Nationalisten (JN), verschwiegen habe. Der Ausschluss wurde nach Parteiangaben vom Bundesschiedsgericht der AfD bestätigt. Augustin bestreitet eine Mitgliedschaft bei den JN oder in der NPD. (AFP/jW)