Satz- und Hausbau

In Mannheim soll mit dem »Forum Deutsche Sprache« ein Zentrum für Vermittlung, Dokumentation und Erforschung der deutschen Sprache entstehen. »Es wird der zentrale Ort sein, an dem die (deutsche) Sprache ausgestellt, diskutiert, erlebt, gesammelt, durchschaut und verstanden wird«, beschreibt das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim das am Dienstag nachmittag vorgestellte Konzept. Bauherrin des Forums ist die Klaus-Tschira-Stiftung; sie wird dem vom Land Baden-Württemberg und vom Bund getragenen IDS das Gebäude inklusive der ersten Dauerausstellung schenken; zuvor wird sie einen zweistufigen Architekturwettbewerb ausloben. Der Spatenstich ist für 2023 angesetzt, die Eröffnung vier Jahre später. (dpa/jW)