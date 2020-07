Außer Haus

Die schwedische Nobelstiftung hat wegen der Coronapandemie ihr traditionelles Bankett im Dezember abgesagt. Auch die dazugehörige Preisverleihung werde in diesem Jahr in »neuen Formen« stattfinden, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Das Bankett im Stockholmer Rathaus am 10. Dezember – dem Todestag von Alfred Nobel – bildet üblicherweise nach der Preisverleihung den Abschluss der sogenannten Nobelwoche, in der die Preisträger des Jahres zu Gesprächen und zur Preisverleihung in die schwedische Hauptstadt Stockholm kommen. Die Veranstaltung fiel zuletzt 1956 aus. Lars Heikensten, Chef der Nobelstiftung, deutete an, dass die Gewinner ihre Auszeichnungen in ihren Heimatländern oder in Botschaften erhalten würden. Unter den rund 1.300 Gästen des Banketts sind normalerweise die Preisträger sowie das schwedische Königshaus. Nur der Friedensnobelpreis wird separat in Oslo vergeben. (AFP/jW)