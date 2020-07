Etliche Festnahmen bei Protesten in Israel

Jerusalem. Die israelische Polizei hat bei Protesten gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Jerusalem 34 Menschen vorläufig festgenommen. Den Demonstranten wurden Störungen der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Medienberichten zufolge hatten am Dienstag abend Tausende Menschen nahe der offiziellen Residenz Netanjahus unter anderem gegen dessen Krisenmanagement in der Coronapandemie demonstriert. Einige von ihnen setzten am Mittwoch morgen ihren Protest fort und blockierten nach Angaben der Polizei Straßen in der Stadt. (dpa/jW)