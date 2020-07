Deutlicher Anstieg bei Sammelabschiebungen

Berlin. Die Menge der Sammelabschiebungen aus der BRD ist seit dem Jahr 2015 deutlich gestiegen. Wie laut dpa-Bericht vom Dienstag abend aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke hervorgeht, lag die Zahl 2014 noch bei 37, im Folgejahr bei 154 und seitdem nicht mehr unter diesem Niveau. So gab es im vergangenen Jahr 168 Sammelabschiebungen, wegen der Coronapandemie waren es 2020 bis zum Mai erst 40. Am Dienstag fand erneut eine von Frankfurt am Main in die pakistanische Hauptstadt Islamabad statt. Die innenpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Ulla Jelpke, sieht den Grund für den Anstieg in der Hilfe der EU-Grenzagentur Frontex bei Zwangsrückführungen. (dpa/jW)