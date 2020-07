Nach Datenabfrage: Polizist suspendiert

Greifswald. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei einen rechten Beamten vom Dienst suspendiert, der private Daten von mindestens 20 Personen unerlaubt abgefragt und in mindestens einem Fall an Dritte weitergegeben haben soll. Das berichtete der Nordkurier (Onlineausgabe vom Mittwoch). Die Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Claudia Tupeit, erklärte demnach, die Behörde habe bereits Anfang dieses Jahres gehandelt. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen eingestellt, aber der Fall werde durch den Landesdatenschutzbeauftragten geprüft. Parallel laufe ein Disziplinarverfahren gegen den Polizisten Dan R. mit dem Ziel, »ihn aus dem Dienst zu entfernen«, so die Sprecherin. (jW)