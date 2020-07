2,8 Millionen Kinder in BRD von Armut betroffen

Gütersloh. Rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind »oft über viele Jahre von Armut bedroht«, wie die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch in Gütersloh berichtete. Das entspricht 21,3 Prozent aller unter 18jährigen. Die Coronakrise droht nun, das Problem noch weiter zu verschärfen. Die Untersuchung der Stiftung legt eine kombinierte Armutsmessung zugrunde. Sie berücksichtigt Kinder aus Familien, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte beträgt, sowie Heranwachsende im Grundsicherungsbezug, deren Familien Hartz IV beziehen. (dpa/jW)