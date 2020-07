EU-Deal sorgt für Jubel an Börsen

Frankfurt am Main. Die Einigung der EU-Staaten auf ein billionenschweres Finanzpaket sorgt an Börsen in den Mitgliedsländern für Feierlaune. Gefragt waren am Dienstag nicht nur Aktien, sondern auch die Staatsanleihen von Italien, Spanien, Griechenland und Portugal. Die südeuropäischen Länder werden den größten Anteil der Finanzhilfen erhalten, auf die sich die EU-Mitglieder am Dienstag geeinigt haben.

»Der Weg dahin war zwar äußert holprig, aber die historisch einmaligen Hilfen dürften nun nicht nur die Konjunkturerholung vorantreiben, sondern auch das Vertrauen der Menschen in die EU-Institutionen stärken«, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen Marktanalysten. (Reuters/jW)