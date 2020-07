Türkei: Festnahmen bei kurdischem Gedenken

Istanbul. In Istanbul sind mehr als 20 Menschen bei einer Kundgebung anlässlich des fünften Jahrestags des IS-Attentats von Suruc (kurdisch Pirsus) festgenommen worden. Unter ihnen befinden sich auch mindestens drei Rechtsanwälte, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Montag abend meldete. Zuvor waren bereits Gedenkveranstaltungen am Tatort des Anschlags vom 20. Juli 2015, bei dem 33 junge Menschen getötet und 104 verletzt worden waren, und in Ankara von der Polizei mit Tränengas und Gummigeschossen angegriffen worden. Auch dort kam es zu mehreren Festnahmen. (jW)