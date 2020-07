Kein Misstrauensvotum gegen Regierung in Sofia

Sofia. Die bulgarische Koalitionsregierung aus der Mitte-rechts-Partei GERB und den nationalistischen Vereinigten Patrioten hat am Dienstag einen fünften Misstrauensantrag im Parlament überstanden. Der Antrag war am 15. Juli von der oppositionellen Bulgarischen Sozialistischen Partei eingereicht worden und wirft dem Kabinett unter dem GERB-Vorsitzenden Bojko Borisow Versagen in der Antikorruptionspolitik vor. In den vergangenen 30 Jahren waren alle Misstrauensanträge in Bulgarien erfolglos. (Xinhua/jW)