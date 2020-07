London: Westwood fordert Freilassung von Assange

London. Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood hat am Dienstag in einem riesigen Vogelkäfig vor einem Londoner Gericht die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange gefordert. »Ich bin Julian Assange« stand auf dem Käfig, in dem die 79jährige in knallgelber Kleidung saß. »Ich bin der Kanarienvogel im Käfig. Wenn ich in der Kohlenmine durch Giftgas sterbe, ist das das Signal für alle Bergleute, die Mine zu verlassen«, sagte Westwood über ein Megafon. »Aber ich bin schon halb vergiftet von der Korruption der Regierung und dem Glücksspiel des Rechtssystems.« Umringt war sie von Demonstranten, die in Sprechchören riefen »Lasst Julian Assange frei«. Anschließend zogen die Protestierenden weiter Richtung Downing Street, um gegen den Besuch des US-amerikanischen Außenministers Michael Pompeo zu demonstrieren. (dpa/jW)