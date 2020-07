Test von Coronaimpfstoff aus China in Brasilien

São Paulo. Mit einem Flug aus Frankfurt ist ein wichtiger Coronatestimpfstoff im brasilianischen São Paulo angekommen: Der chinesische Pharmakonzern Sinovac möchte in Brasilien damit die entscheidende dritte Testphase seines Vakzins starten. Die Ankunft bestätigte das brasilianische Fernsehen am frühen Montag morgen (Ortszeit). Demnach sollte der Impfstoff weiter zum Forschungszentrum Instituto Butantan in der brasilianischen Metropole gebracht werden. Fast 9.000 Angestellte aus dem Gesundheitssektor sollen den Impfstoff erhalten. Nach einem Bericht der Zeitung O Globo hatten sich für die Prüfung zuletzt in fünf Tagen eine Million Freiwillige gemeldet. In Phase III klinischer Studien wird die Wirksamkeit eines Stoffes an einer größeren Gruppe Menschen ermittelt. Der Test von Sinovac ist einer der ersten eines Impfstoffs gegen das neuartige ­Coronavirus weltweit. (dpa/jW)