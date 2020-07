Explosion in Kraftwerk im Zentraliran

Teheran. In einem Kraftwerk im Zentraliran ist es nach lokalen Behördenangaben zu einer Explosion gekommen. Der Manager der Anlage in Islamabad in der Provinz Isfahan erklärte, es habe am frühen Sonntag morgen eine Explosion und einen Brand gegeben. Ursache sei ein Defekt in den alten und abgenutzten Stromtransformatoren gewesen, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA weiter. Bei der Explosion sei niemand verletzt worden. Sie habe keine Auswirkung auf die Stromversorgung Isfahans gehabt, fügte der Manager hinzu. (dpa/jW)