Großstreik für »Black Lives« angekündigt

Washington. Für Montag, den 20. Juli, haben Gewerkschafter der fast 1,9 Millionen Mitglieder zählenden Service Employees International Union (SEIU) in mehr als 25 Städten in den USA zu einem Streik für »Black Lives« aufgerufen. Unter www.­j20strikeforblacklives.org schlossen sich knapp 50 weitere Organisationen dem Aufruf an, darunter auch besonders mobilisierungsstarke Verbände wie die Transportgewerkschaft der International Brotherhood of Teamsters, die Landarbeitergewerkschaft der United Farm Workers, in der sich vor allem aus Lateinamerika stammende Arbeiter organisieren und die Lehrergewerkschaft American Federation of Teachers. Auch zahlreiche Pflegekräfte dürften die Arbeit niederlegen. So kündigten etwa knapp 200 Beschäftigte des Loreto-Hospitals in Chicago, der drittgrößten Stadt der USA, auf Twitter unter #StrikeForBlack­Lives sich dem Streik nächster Woche anzuschließen, da sie Überstunden und Unterbezahlung nicht länger hinnehmen wollten.(jW)