Pandemielevel mittel

München. Das deutsche Profieishockey hofft weiterhin auf einen Saisonstart im November mit Zuschauern. Um dies zu ermöglichen, präsentierte die sogenannte Taskforce Eishockey am Donnerstag ein umfangreiches Hygiene- und Zuschauerkonzept. Darin aufgeführt sind die Rahmenbedingungen für einen Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb – die Verantwortung liegt nun aber bei den Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und DEL 2, die geforderten Rahmenbedingungen schnell umzusetzen. Für die Entscheidung über die Anzahl der zugelassenen Zuschauer im Stadion ist eine Einteilung in drei »Pandemielevel« (hoch/mittel/niedrig) vorgesehen. (sid/jW)