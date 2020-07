BR: »Zeit für eine Intendantin!«

München. Vor der anstehenden Intendantenwahl beim Bayerischen Rundfunk (BR) haben sich Mitarbeiterinnen des Senders für eine Frau an der Spitze ausgesprochen. »Es wird Zeit für eine Intendantin!«, heißt es in einem offenen Brief an den Rundfunkrat. Das 50köpfige Gremium wählt den Senderchef oder gegebenenfalls die -chefin – Kandidatinnen und Kandidaten können offiziell auch nur Mitglieder des Rundfunkrats vorschlagen. Eine öffentliche Ausschreibung gibt es nicht. Der amtierende BR-Intendant Ulrich Wilhelm tritt nach zehn Jahren im Amt nicht mehr für eine dritte Periode an. Sein Vertrag bei dem öffentlich-rechtlichen Sender läuft Ende Januar nächsten Jahres aus. Die Wahl wird für die Herbstsitzung des Gremiums am 22. Oktober erwartet. Das BR-Frauennetzwerk »Female for Future« wollte den offenen Brief vor der Sitzung am Donnerstag an die Rundfunkratsmitglieder übergeben. (dpa/jW)